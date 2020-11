Kolmest võistkonnast on vaid Toyota olukorda võtnud stoilise rahuga. M-Sport peab nii iga hooaja eel vaatama, kas tullakse ots-otsaga kokku. Rahaliste raskuste tõttu pole neil olnud viimasel ajal võimlust isegi praegusteks võistlusteks testida. Samas on antud mõista, et 2022. aastal soovitakse samuti reel olla.