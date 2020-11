Kevadel, koroonapandeemia haripunktis, sai lugeda kuidas erinevad profiratturid hoidsid ennast vormis toidukulleritena. Toona oli see nende jaoks äärmuslik meede, et kuidagigi trenni teha, kuid Venezuela olümpiavõitja Ruben Limardo jaoks on säärane äärmuslikkus muutunud teisel põhjusel lausa igapäevaseks.