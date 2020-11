Tarvast võõrustanud tartlased said külma duši osaliseks

Tartu meeskonna peatreeneri Toomas Kandimaa sõnul sai määravaks kehv esitus kaitses. «Saime hea õppetunni, et kui kaitses kohe alguses pingutama ei hakka, siis mängud lõppevadki nii. Kõik hakkab üks-üks kaitsest pihta. Kui keegi eksib, siis peavad teised päästma hakkama ja Tarvas kasutas selle täna hästi ära. Nad said mängida sellist mängu nagu tahtsid ja seda meil hiljem tagasi teha oli väga keeruline. Me ei ole nii head viskajad, et suudaks visata 93 punkti mängust, peame suutma ikka kaitsega mängu kontrollida,» sõnas Kandimaa.