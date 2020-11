Vassiljev toetab Voolaidi: tundub, et väline surve nõuab kellegi lendamist. Ma ei näe selleks põhjust

Gruusia vastu 125. koondisemängu teinud Vassiljev ei näe aga selleks põhjust. «Treenerid tegid normaalset tööd. Nad tegid musta tööd selles mõttes, et andsid noortele kogemusi. Arvan, et tulevikus on Karelil ja tema tiimil veel midagi pakkuda. Neil ei saanud ideed otsa. Toetan nende jätkamist.»

Vassiljevil on tuline õigus: avalikkuse surve on ilmselgelt Voolaidi vastu, kuid tõele au andes on neid arvamusi raske kritiseerida, sest faktid on kõnekad. On ju Eesti pidanud juhendaja käe all 14 kohtumist ning kümne kaotuse kõrval on neli viiki. Samuti on mängupilt olnud pahatihti nukker.