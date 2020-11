Koroonaviirus mõjutab kõiki elu aspekte ja selle eest ei ole pääsenud ka tippsportlased. Kõrgel tasemel atleetidest on nii mõnigi selle läbi põdenud, kuid vähe on räägitud sellest, kui palju on haigus mõjutanud nende sportlikke tulemusi. Postimees otsustas teemat uurida ning üldistades tuleb öelda, et läbipõdejatest enamiku karjäär on jätkunud vanaviisi.