Hyundai läheb hooaja viimasele autoralli MM-sarja etapile tootjate arvestuses esimesena, kuid Toyota on vaid seitsme punkti kaugusel. Seetõttu on Lõuna-Korea autotootjal vaja teha Monzas tugev tulemus ja nüüd avaldati koosseis, kellega seda püüdma minnakse.

Loomulikult on stardis valitsev maailmameister Ott Tänak ja Thierry Neuville, kes terve hooaja meeskonna ridades kaasa on teinud. Tiimiboss Adamo on kolmanda sõitja positsiooni terve hooaja vältel vahetanud ja seekord täidab seda rolli hispaanlasest roolikeeraja Dani Sordo.