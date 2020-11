«Mootorisport oli isegi siis kallis, kui ma veel noor olin. Nüüd aga kuulsin ma, et professionaalselt kardiga sõitmine on sama kallis, kui vormel Renault oli 20 aastat tagasi, kui mina sellega sõitsin. See on hullumeelne,» sõnas Räikkönen Šveitsi portaalile SpeedWeek.