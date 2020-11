Korvpalliliit taotles koduseks EM-valikturniiriks erandit, kuid terviseamet ei andnud järele

Jukka Toijala juhendataval Eesti koondisel tuleb 28. novembril vastamisi minna Venemaa ning 30. novembril Põhja-Makedooniaga. Samuti on korvpallisõpradel kodus võimalik näha Itaalia ja Põhja-Makedoonia ning Venemaa ja Itaalia omavahelisi vastasseise.

Et mängud kindlasti toimuksid, taotles korvpalliliit terviseametilt erandit. Nimelt soovis alaliit, et kui keegi valikturniiril osalevatest delegatsiooniliikmetest peaks andma positiivse koroonaproovi, ei takistaks see koondisel mängimist, kui sportlaste koroonaproov on negatiivne. Terviseamet aga korvpallureid karantiini kohustusest ei vabasta.

Avaldame tervisameti vastuse korvpalliliidule:

«Vabariigi Valitsuse 29. septembri 2020 korralduse nr 336 «Karantiini kehtestamine koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse diagnoosiga isikutele, nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele või haiguse diagnoosiga isikuga muul viisil lähikontaktis olnud isikutele» (edaspidi korraldus) punkt 3 sätestab, et isikul, kes elab koos isikuga, kellel on diagnoositud COVID-19 haigus, viibib temaga püsivalt samas viibimiskohas või on muul viisil olnud COVID-19 haigega lähikontaktis, on keelatud oma elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda, välja arvatud juhul, kui tal puuduvad COVID-19 haiguse sümptomid, isik jälgib oma tervist tähelepanelikult, järgib Vabariigi Valitsuse või Terviseameti kehtestatud meetmeid võimaliku nakkushaiguse leviku tõkestamiseks ja võtab kasutusele kõik võimalikud meetmed nakkushaiguse leviku tõkestamiseks ning esinevad punkti 3 alapunktides 1-6 toodud asjaolud.

Korralduse punkti 31 alapunkti 3 kohaselt ei rakendata korralduse punktis 3 sätestatud piirangut isikute suhtes, kelle osas on Terviseamet otsustanud piirangu kohaldamata jätmise. Korralduse punkti 31 alapunkt 3 annab Terviseametile võimaluse lõpetada karantiin isikute suhtes, kes ei pea olema karantiini subjektid. Karantiini subjektiks ei pea olema näiteks COVID-19 haige lähikontaktsed, kes on ise hiljuti haiguse läbi põdenud. Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 27 lõike 5 kohaselt lõpetab karantiini see haldusorgan, kes selle kehtestas. Korralduse punkti 31 alapunkt 3 ei võimalda Terviseametil lõpetada Vabariigi Valitsuse kehtestatud karantiini ega teha kehtestatud karantiinist erandeid, vaid annab Terviseametile õiguse vabastada karantiini kohustusest need isikud, kes ei pea olema karantiini subjektid põhjusel, et need isikud ei ole nakkusohtlikud.