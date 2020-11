Eelmisel aastal väitis Rooney, et Vardy lekitab tema kinniselt Instagrami kontolt lugusid kõmuväljaandele The Sun. Rooney sõnul jõudis ta selle järelduseni viis kuud kestnud uurimise käigus. Ta vähendas pidevalt nende kasutajate arvu, kes näevad tema 24 tundi kestvaid postitusi, kuni lõpuks nägi neid vaid Vardy.

Seejärel postitas Rooney Instagrami teate, et tema uue kodu keldris on uputus. Õige pea ilmus lugu The Sunis. Rooney jaoks oli see tõestus, et tema lugusid lekitab ajakirjandusele just Vardy. Seejärel pani ta naise avalikku häbiposti.