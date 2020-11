NBA superstaar sai arstidelt karmi teate ja peab jälle kõike platsi kõrvalt jälgima

Thompson tegi enda Achilleuse kõõlusele liiga täiesti süütus olukorras. Viskemasin läbis üksi plaanitud kava, kui ühtäkki oli liikumine võimatu. Pärast uuringuid selguski tõsiasi, et tema Achilleuse kõõlus on rebenenud. Klubi teatas, et Thompson peaks vigastusest ikkagi täielikult paranema, kuid naaseb palliplatsile alles 2021. aasta sügisel ehk ülejärgmisel hooajal.

Warriorsile on see kindlasti valus hoop, sest allakäik NBA tipust on olnud väga kiire ja valus. Tunamullu mängiti Toronto Raptorsi vastu NBA finaalis, kus mitmete vigastuste tõttu tuli vastastele kuuemängulises seerias 4:2 alla vanduda. Pärast finaale selgus, et viimases kohtumises saadud põlvevigastus jätab Thompsoni eemale tervest järgmisest hooajast.