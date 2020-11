Nüüd otsustaski Iversen distantsisõitjate eest välja astuda ja võttis sihtmärgiks just sprinditiimi. Pikematel suusasõitudel on Iverseni arust palju rohkem kaalu kui lühikestel sprintidel. «Ma arvan, et mul on õigus kutsuda meie distantsimehi ikkagi A-koondiseks ja sprinterid peaksid olema B-koondis. Lihtsalt nii need asjad on juba kaua olnud,» selgitas Iversen Norra meediale.