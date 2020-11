Suri rasket haigust põdenud soomlasest maailmameister

60-aastane Lahtinen põdes rasket amüotroofilist lateraalskleroosi (lühendatult ALS). Seda tuntakse ka kui Lou Gehrigi haigust, mis on üks motoneuroni haiguste gruppi kuuluv tõbi, mille korral tekib seni teadmata põhjustel lihasnõrkus ja lihaste kõhetumine. Tegemist on kiiresti progresseeruva närvisüsteemi haigusega, mille esinemise sagedus on umbes 6 juhtu 100 000 elaniku kohta.