FOTO: Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.de/imago images/Team 2

«Minu eesmärk on saada Dortmundi Borussia mängumeheks, võita Meistrite liiga ja lõpetuseks soovin olla maailma parim jalgpallur.» Need olid 13-aastase Youssoufa Moukoko sõnad veidi rohkem kui kaks aastat tagasi. Toona võisid need sõnad tunduda veidi ülbetena, siis nüüd lugedes võib selles juba esimesi tõdemusi teha.