Eestis toimuma pidanud kahevõistluse MK-etapp jääb ära

FISi võistluste direktor Lasse Ottesenil oli mõistagi kahju, et Eestis ei toimu MK-sarja etapp, kuid juba tehakse tööd selle asendamiseks. «Muidugi on see suur tagasilöök, eriti naiste MK-sarja silmas pidades. Keskendume nüüd sellele, et Otepää mõne teise võistlusega asendada ja naistele tagada korralik debüüthooaeg,» selgitas Ottesen.