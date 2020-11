Tundmatu Monza ralli võib M-Spordile olla tuttavam kui konkurentidele

Itaalia vormel 1 legendaarne ringrada pole küll WRC sarja kunagi kuulunud, kuid ei saa ikkagi päriselt öelda, et see kõikidele täiesti tundmatu maa oleks. Seda eelkõige Monza Rally Show ürituse tõttu, kus on osavõtnud nii Hyundai kui ka M-Sport. Kui Hyundai rivistuses on seal kihutanud nii Thierry Neuville, Dani Sordo kui ka Craig Breen ja Neuville isegi kaardilugejana seal osalenud, siis M-Spordil peaks meeskonnana kõige enam teadmisi jaguma.