«Mulle ei meeldi, et me ainult treenerit kritiseerime. Süü alus on jalgpalliliit. Meil on ka enne Voolaidi treenereid olnud. Lemsalu ja Zelinski, kaks tarka «jalgpallispetsialisti». Üks, ma ei tea üldse, millest ta räägib! Ei tea, kus ta treener on olnud? [Pärnu] Vaprus ja naised (Eesti naiste koondis - toim). Kas tal on nii hästi läinud, et võib nii kõva häälega julgelt kritiseerida? Rääkimata sellest, mis ta rääkis. Sellest ei saanud keegi midagi aru,» rääkis Kink.