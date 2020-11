Mick Schumacher: pelgalt legendaarne perekonnanimi või ikkagi talendikas piloot

Mick Schumacheri karjäär on kulgenud loogilist rada mööda. Ta on liikunud vaikselt madalamatest sarjadest üha kõrgemale ja tõusnud igas klassis tõeliste tegijate sekka. Kõike on võetud enesest mõistetavalt, kuid tegelikult on kõik tulnud raske tööga. Praegu kihutab ta teist hooaega järjest F2-s, kus tänavu ka meistritiitlile väga lähedale jõudnud. Tegelikult ongi kogu tema karjäär kulgenud sedasi, et sakslane vajab esialgu üht aastat kohanemiseks ning järgneval suudab kiiresti oma potentsiaali ellu viia. Näidetena võib tuua F4-sarja, kus teisel aastal jäi Schumacher kokkuvõttes teiseks ning F3, kus pärast debüüt aastat suutis ta triumfeerida.