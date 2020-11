SUUR EELVAADE ⟩ Andres Sõber teeb tippude duellis vollekommentaatorina debüüdi

Sellel on ka selge põhjus: Eestis pole võimalik televiisorist ausal kombel välismaist võrkpalli vaadata.

Ilmselt siis seepärast ei tehtagi ülekandeid, et see pole nii atraktiivne ala. Aga mulle on see võrkpall ikkagi meeldinud. Mäletan, et Viljar Loor oli ikka fantastiline mängumees. Mina võrdlen teda Martin Müürsepaga. Nad mõlemad olid väga-väga kõvad mehed. Oliver Venno oli või on ka kõva mees, aga treener (Cretu) oli paras totu, et ta eelmisel suvel koondisest kaalu pärast välja jättis. Hea treener ei tee niimoodi. Cretu käitus nagu minu treener Heino Lill, kes ütles mulle kunagi, et kui ma viis kilo alla ei võta, siis ma Kalevisse mängima ei saa.

Andres, see on pikem teema, miks ta välja jäeti. Meil oli kodune Euroopa Kuldliiga finaalturniir läinud aia taha ja selleks, et meeskond augustis enne EM-i uuesti kogunedes ei peaks üldfüüsise treeningutega nullist alustama, vaid saaks keskenduda juba järgmistele asjadele, anti igale mehele ülesanne end vahepealse aja jooksul vormis hoida. Need meetmed, muuhulgas kaalumine, võeti kasutusele selleks, et EM-il tõesti tulemust teha, sest Kuldliiga näitas, et samamoodi jätkates poleks ka tiitlivõistluselt mingit tulemust tulnud. Ent jah, tagantjärele võib öelda, et Venno oleks suutnud koondisele vast midagi ikka juurde anna, kuigi me ei saa seda kunagi teada. Mina isiklikult kahtlen, kas ta kehva vormi korral oleks suutnud Euroopa vägevamate koondiste vastu midagi ära teha. Jah, heas vormis Venno oleks meid kindlasti aidanud, aga kas koondises oleks suudetud ta kuu ajaga heasse vormi viia, selles ma kahtlen.

Novot, ma neid taustu nii hästi ei tea. Aga mulle meeldib alati oponeerida. Treeneri asi on võtta mängijast välja parim. Keegi ei muuda mängijat, kellel on n-ö oma kiiksud. Teda ei saa panna joone taha seisma. Ürgannetega ongi tihti nii. Aga treeneri ülesanne on olla kaval ja meelitada ta punti sedasi, et ta ka kaalust alla võtta tahaks. Aivar Kuusmaal oli näiteks Panathinaikoses selline treener nagu Bozhidar Maljkovic, kes ütles, et kui ta kümme kilo alla ei võta, siis meeskonnasärki ei saa. Ja Kuusmaa võttis kümme kilo alla, sest küsimus oli palgas. Aga Eesti koondises keegi palga pärast ei mängi. Seal saab ainult alaliidult söögitalonge (tegelikult on koondislastele määratud ka rahaline toetus, mis, tõsi, pole võrreldav klubides makstava palgaga – toim.).

Samas võin võtta ka teise seisukoha ja öelda, et ilmselt seepärast ei jõudnud Venno päris maailma teravaimasse tippu, et tal jääb suhtumisest puudu. Ja sel juhul on treeneril ka õigus ta koosseisust välja arvata.