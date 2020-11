Griezmanni karjäär pole Barcelonas loodetud rada mööda kulgenud. Möödunud aastal 120 miljoni euro eest Barcelonasse toodud mängumeest on saatnud palju ebaedu, mis on seotud kehvade suhetega meeskonna kapteni Messiga.

Prantsusmaa koondisega maailmameistriks kroonitud Griezmann tunnistas juba mullu, et tema ja Messi ei saa kõige paremini läbi. Põhjuseks olevat fakt, et mehed ei suhtle lihtsalt kuigi palju. Messi on varasemalt öelnud, et tema ka ei soovitanud prantslast Barcelonasse tuua ja see tekitas palju lisapingeid.