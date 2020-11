Mourinho võttis magusa skalbi Guardiola vastu

Teine poolaeg algas sarnaselt lõppenuga, kui City püüdis üha rohkem viigini jõuda. Selle kasutas 65. minutil osavalt ära Giovani Lo Celso, kes kiirest vasturünnakust Tottenhami edu duubeldas. Seejuures oli argentinlane väljakul viibinud tolleks hetkeks ainult 35 sekundit.

Kuigi City valdas järgnevate minutite jooksul suurema osa palli, siis väravani külalised täna ei jõudnudki. Nõnda sai Mourinho Guardiola vastu magusa skalbi. Portugallane on seejuures pidanud hispaanlase paremust tunnistama kümnel korral. See on rohkem kui ühegi teise treeneri vastu maailmas.