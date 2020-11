Hamiltonile võiduks rüütliseisus omastada ka varem, kuid paljusid on mehe suurepäraste sporditulemuste kõrvalt häirinud tema finantskäitumine. Nimelt on teatud osa vormelilegendi varast registreeritud erinevatesse maksuparadiisidesse – sealhulgas Monacosse –, kuid Briti parlamendi autasude komitee kinnitas hiljuti, et see ei saa siinkohal määravaks. Pealegi kuulub Hamilton selle vaatamata Suurbritannia 5000 suurima eraisikust maksumaksja sekka.