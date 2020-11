WRC-sarjaga võib liituda uus tiim, kuhu kuuluksid kaks kogenud võidukihutajat

Käimasoleval ralli MM-hooajal on jäänud sõita veel vaid üks etapp ja seda enam vaadatakse tulevikku ning keskendutakse 2021. aastale. Kolm tehasemeeskonda on kinnitanud, et jätkavad sarjas, kuid viimased teated Poola meediast vihjavad, et nendega võib liituda veel üks erameeskond.