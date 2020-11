Põlva Serviti tunnistab vaid võite, seekord alistati Viljandi

Pühapäeval alustas Serviti kohe võimsalt ja sai kolme minutiga 3:0 edu. Volodimir Maslak skooris küll kahel korral võõrustajate heaks, ent Andris Celminš tegi seitsmendal minutil seisuks 6:2 ning peatreener Marko Koks võttis esimest korda mõtlemisaja. Põgusalt see aitas ja 12. minutil oli vahe endiselt neli väravat, 8:4.

Võitjate poolel olid täpsemad Kase viie ning Tšezlov ja Ülljo Pihus nelja väravaga. Kaotajatel tabas Koks viis, Mikk Varik neli ja Maslak kolm korda. Serviti jätkab täisedu 14 punktiga tabeliliidrina, Viljandil ja Kehral on kaheksa ning SK Tapa/N.R. Energyl ja Tallinnal neli silma. Raasiku/Mistra on seni punktita, aga nii neil kui ka Tallinnal on kaks kohtumist varuks.