UFC pealik Dana White andis seejärel mõista, et MMA tugevaimas võistlussarjas Silva enam ei võitle. Mees on lihtsalt oma aja ära elanud ega peaks eluga võitlusringis riskima. Ta andis ka konkureerivatele võistlussarjadele mõista, et Silva MMA-puuri lubamine oleks viga.