Tomingas avaldas, kuidas üritab ülepingutamist vältida

Idre katsevõistlustel sprindis meestest parima tulemuse teinud Kristo Siimer oleks saanud tänavu veel viimast hooaega juunioride sarjas sõita, kuid kõik etapid peale maailmameistrivõistluste tühistati. «Juunioride MM on minu jaoks kahtlemata hooaja kõige olulisem võistlus,» ütles Siimer. Ta lisas, et treenis ka sel suvel peamiselt juunioride koondise treeneri Tõnu Pääsukese käe all.