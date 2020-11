Kuigi Monza ralli lõplik osalejate nimekiri pole veel selgunud, siis Hyundai on igatahes võistlusele tulemas suure koosseisuga. WRC-masinatega on stardis Thierry Neuville, Ott Tänak, Dani Sordo ja Ole Christian Veiby. Võimalus on õhus, et nendega liitub ka Prantsusmaa rallilootus Pierre-Louis Loubet.