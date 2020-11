Võrkpallimängud on publikule taas avatud, kuid reeglid on karmid

Võrkpalliliidu juhatuse otsusega on pealtvaatajad mängudele lubatud, pidades rangelt kinni Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud reeglitest. Siseruumides lubatakse võistluspaika koos korraldajate (sh turvateenuse pakkujad), osalejate, osalejate taustajõudude ja pealtvaatajatega kuni 250 inimest, seejuures ei tohi inimeste arv ületada 50% täituvust ning tagatud peab olema inimeste hajutatus. Pealtvaatajad peavad kandma maski, tagatud peab olema desinfitseerimisvahendite olemasolu.

«Võrkpalliliidu juhatus sai täna kokku ja kuna valitsuse enda reeglid ürituste korraldamise osas on juba piisavalt karmid, siis otsustasime, et meie enam eraldi oma piiranguid ei sea,» põhjendas võrkpalliliidu peasekretär Helen Veermäe otsust Võrkpall24.ee-le. «Põhjus, miks me erinevalt teistest suurematest alaliitudest eelmistel nädalal oma võistlustele publikut ei lasknud, oli seotud meistriliigas (Tallinna Selver) ja esiliigas (LotusTimber/Neemeco) tekkinud koroona üksikjuhtumitega. Vaatasime, kas see eskaleerub edasi teistesse klubidesse või mitte. Õnneks ei eskaleerunud.»

Nädala keskses mängus kohtuvad Pärnu VK ja Bigbank Tartu

Sel nädalal peetakse võrkpalli Credit24 Meistriliigas Eestis kolm mängu, kus osalisteks Bigbank Tartu ja Pärnu Võrkpalliklubi. Kõik kohtumised on nähtavad Postimehe vahendusel, Pärnu ja Bigbanki omavaheline mõõduvõtt pühapäeval ka Kanal 12 ekraanil.

Nädala esimeses mängus neljapäeval kell 19.00 võõrustab Bigbank lähirivaali Jekabpilsi Lušit. Laupäeval kell 17.00 kohtub Jekabpilsiga Pärnu VK ning pühapäeval kell 17.00 kohtuvad Pärnu ja Bigbank omavahel. Sel hooajal on Bigbank ja Pärnu Credit24 Meistriliigas kohtunud korra, kui septembri lõpus toimunud mängus teenis Tartu meeskond 3:2 võidu. Jekabpilsiga pole veel mänginud kumbki Eesti klubi.

Bigbanki peatreener Alar Rikberg ütleb, et Jekabpilsi vastu on sellevõrra ka keerulisem valmistuda. «Nad on mänginud ainult lätlaste vastu ja Saaremaaga, seega see tabeliseis ei anna praegu ka adekvaatset pilti. Kahtlemata on Jekabpils selgi hooajal lõunanaabrite klubidest kõige tugevam. Kristaps Smitsi tulek on neid sel hooajal veel tugevamaks muutnud ja tegu on kvaliteetse meeskonnaga,» sõnab Rikberg esimese vastase kohta.

«Pärnu ja meie seis on ses osas sarnane, et enne omavahelist mängu näeme teineteist tegutsemas Jekabpilsi vastu, eks sealt näeb, milline seis hetkel on,» lisab Rikberg. Tartu meeskonnas tuleb vaikselt vigastusepausilt tagasi tempomees Alex Saaremaa. «Alex teeb pallitrenne juba kaasa, kuigi blokis veel ei osale. Võib-olla saame teda juba Pärnu vastu kasutada, aeg näitab.»