Tänaku arvates oleks Evans vääriline maailmameister ka Monza rallita

Kuigi WRC-sarja korraldaja on kinnitanud, et Monza ralli toimub, siis erinevad allikad Itaalia kohalikult tasandilt ja rallimeeskondadest on andnud mõista, et viibimine nädal aega koroonaviirusest kõige enam vaevatud Itaalia piirkonnas Lombardias tekitab nendes muret. Sel nädalal teevad Hyundai ja Toyota meeskonna viimaseks etapiks viimaseid ettevalmistusi.