Mike Tyson on valmis poksima Joshua, Fury ja Wilderiga, aga vaid ühel tingimusel

Varasem raskekaalu ainuvalitseja Tyson osaleb juba sel laupäeval näidismatšis temast kolm aastat noorema Roy Jones jr vastu. Oodatud kohtumise eel on meediakära suur ning mõlemad osapooled püüavad seda igati ära kasutada. Viimati käiski Tyson välja idee, et võiks pärast võitlust Jones’iga rinda pista ka praeguste raskekaalu tipptegijatega.

«Minu hinnangul on nad hiilgavad. Nad on säravad poksijad. Nad võiksid ühiskonnale veelgi enam kasulikud olla,» vihjas Tyson BT-le antud intervjuus asjaolule, et eelpool nimetatud kolmik võiks veelgi rohkem aega ja vahendeid kulutada heategevusürituste korraldamisele.