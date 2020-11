Teada on, et Kriisal puudub ülikooliliiga NCAA poolt luba kodumeeskonna Arizona eest ametlikult platsile joosta. Meeskonna teatel pole vastav komisjon veel eestlasele sarjas mängimiseks kõik dokumendid veel kooskõlastatud.

«Olukorda arvestades on see Kerri jaoks suurepärane võimalus,» kommenteeris Arizona peatreener Sean Miller Kriisa keerulist olukorda ja tema rahvuskoondisega liitumist. «Soovi metalle koondisemängudeks edu ja ootame tema ohutut naasmist Arizonasse.»