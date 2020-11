«Tegin oma esimese laskesuusatrenni sel samal staadionil 2003. aastal. Täna lõppeb siin minu rahvusvaheline karjäär. Ma ei tahtnud, et see ilma pealtvaatajateta juhtuks, kuid meil polnud valikut,» teatas ta 14. märtsil, vahetult enne Kontiolahti 10 km jälitussõitu Instagramis

«Kuigi otsus on emotsionaalne ning hooaeg keeruline, on minuga kõik korras. Laskesuusatamine on andnud mulle palju head. Täna naudin enda viimast MK-võistlust täiel rinnal. Koos kõigi minu imeliste kolleegidega.»