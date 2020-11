Erling Braut Håland – Norra komeet, keda äratab hommikuti Meistrite liiga hümn

Nagu arvata võib, ei jää sellise väravavaistuga talent kauaks Euroopa tippmeeskondade radarilt eemale ja 2020. aasta jaanuaris napsas mehe endale Dortmundi Borussia. Hålandile ei tundunud üleminek Saksamaa Bundesligasse olevat probleem, sest noormees on saanud Dortmundi eest püssi korralikult paukuma. Oma debüüdil sekkus Norra äss 56. minutil vahetusest liigamängus Ragnar Klavani endise koduklubi Augsburgi vastu ja suutis kõigest 23 minutiga lüüa kübaratriki. Temast sai Pierre-Emerick Aubameyangi järel noorim mängija, kes on suutnud Dortmundi särgis lüüa Bundesliga debüüdil kolm väravat. Oma teises mängus Kölni vastu sekkus Håland 65. minutil samuti vahetusest ja suutis kahe väravaga aidata tiimi 5 : 1 võiduni. Sellega sai temast esimene Bundesliga mängija, kel on õnnestunud esimese kahe mänguga lüüa viis väravat, ning Hålandil kulus selleks ka kõige vähem aega – vaid 56 minutit!

Kord ütles Håland Norra meediale keset intervjuud, et tal on igav ja et ta tahab väljakule tagasi minna.

Rahvuskoondise tasandil on Håland samuti suutnud vägagi soliidselt oma teekonda alustada – seitsme A-koondise mänguga on ta löönud kuus väravat. Praegune Norra koondise peatreener Lars Lagerbäck, kes juhendas mälestusväärse Islandi koondise 2016. aasta Euroopa meistrivõistluste veerandfinaali, sai tõenäoliselt mõtte noor ründaja A-koondise juurde kutsuda tänu tema legendaarsele esitusele U20 koondises. Nimelt suutis Håland 2019. aastal Poolas toimunud U20 maailmameistrivõistlustel lüüa Hondurase vastu 12:0 võidumängus tervelt üheksa väravat! See oli Norra U20 koondise ajaloo suurim võit ja samal ajal ka Hondurase U20 koondise suurim kaotus. Sellega sai Hålandist ühes U20 maailmameistrivõistluste mängus enim väravaid löönud mängija, samuti oli tegu suurima võiduga võistluse ajaloos. Kuigi norrakad langesid alagrupist välja ja Håland rohkem väravaid turniiril ei löönud, krooniti noormees turniiri suurimaks väravakütiks.

Isikuomaduste poolest on Håland äärmiselt professionaalne mängija. Teda on kirjeldatud kui kinnist inimest, kuid tegelikult ei meeldi noormehele meediaga suhelda ja intervjuusid anda – ta tahab lihtsalt jalgpalli mängida. Kord ütles Håland Norra meediale keset intervjuud, et tal on igav ja et ta tahab väljakule tagasi minna. Tegu on äärmiselt tasakaaluka ja jalad-maas mentaliteediga inimesega, kes üldiselt räägib ainult siis, kui temalt midagi küsitakse. Hålandi varasema treeneri sõnul võivad Erlingu lühikesed ja lakoonilised vastused meedias olla ka tema viis end lõbustada. Kuna ta teab, et tema ülesanne ja suurim soov on mängida jalgpalli, siis ei lase ta meedial ennast häirida ja suhtleb nendega vaid oma lõbuks.