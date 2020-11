Täna otsepilt ⟩ Tartus antakse avapauk Balti hokiliigale

Teist hooaega Tartu Välk 494 ridadesse kuuluva Harri Kolli sõnul on nende eesmärk kodune turniir võita. «Balti liigaks oleme valmistunud hooaja algusest saati, ka trennides on peamine rõhk just sellel. Meie alagrupi turniir toimub kodupubliku ees Tartus, andes meile vastaste ees ka hea eelise. Eesmärgiks on kindlasti mõlemad mängud kodusel turniiril võita, et tagada edasipääs detsembris toimuvale Final Four turniirile Lätis. Isiklikke eesmärke ei ole seadnud, kuid mõne värava löömine oleks väga suur kordaminek.»