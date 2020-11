Mahonen, kes on ka Soome MM-ralli direktor, meenutas Yle raadiole antud intervjuus 2012. aastat, mil temast sai rahvusvahelise autoliidu FIA rallidirektor.

«Jean Todt andis mulle vabad käed FIA rallidivisjoni loomiseks, mille eesmärk oli ala üle maailma arendada. Tol ajal polnud FIA-l autoralli jaoks pikaajalist strateegiat. See tuli meil endil välja arendada. Fännid pidid mõtlema, mida nad autorallist tahavad? See viis välja selleni, et pakkusin välja uued, tõhusamad ja muljetavaldavamad autod,» rääkis Mahonen.