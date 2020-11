Nurmagomedovi treener ei usu hoolealuse karjääri lõpetamise juttu

«See oli minu viimane võitlus. Mitte mingil juhul ei tule ma siia tagasi ilma isata. See oli minu esimene matš pärast isa surma. Kui UFC minuga ühendust võttis ning Justiniga matši pakkus, rääkisin emaga sellest kolm päeva,» selgitas viimase aja parim vabavõitleja. «Ta ei tahtnud, et tuleksin siia ilma isata, kuid lubasin, et see on minu viimane võitlus. Andsin talle oma sõna ja pean sellest kinni pidama. See oli minu viimane matš,» kinnitas emotsionaalses kõnes.