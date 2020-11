Tegelikult soovinuks Ibrahimovic juba varem koondisega liituda, kuid tal olid erinevad probleemid peatreeneriga, kellega kuidagi ühisele meelele ei jõutud. Nüüd on ka Rootsi loots Janne Andersson andnud pallurile rohelise tule. «Ta peab enda jaoks selgeks tegema, kas ta reaalselt soovib meiega liituda. Kui see nii ka on, siis pean mõistagi kaaluma tema lisandumist ründeliini,» sõnas Andersson.