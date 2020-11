Barcelona kodustaadion võib peagi Messi auks uue nime saada

Barcelona jalgpalliklubi presidendikandidaadid on valmis kõigeks, et nii valitud saada kui ka Lionel Messit Kataloonia tippmeeskonnas hoida. Üks prenendent sellele kohale on Emili Rousaud, kes valmistub pärast valituks osutumist Nou Campi staadioni nimevahetuseks.