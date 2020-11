Drell ja Treier saavad ookeani taga karjäärile joone alla tõmmanud NBA meistriga maid jagama asuda

34-aastane Belinelli alustas oma karjääri just Bologna Virtusest ja seda 2002. aastal. Täna sõlmis mees meeskonnaga lepingu, mis hoiab teda Itaalia tippklubis 2023. aastani.

NBA-s tegi Itaalia koondise tähtmängija omale nime just kaugviskajana. Tema arvele jäi kokku 860 kohtumist, milles viskas 8370 punkti. Vahetusmehena visatud kaugvisete arvestuses hoiab hetkel mees liigaajaloos üheksandat kohta. 2014. aastal võitis ta ka kaugvisete võistluse.

Belinelli näol saab Virtus omale järjekordse ohtliku relva juurde. Praegu juhatab sealseid vägesid Serbia koondise tähtmängija Milos Teodosic, kelle vedamisel ollakse tänavu EuroCupis endiselt kaotuseta. Hetkel on võidetud kõik senised 7 kohtumist.

Itaalia kõrgliigas on kaheksa mänguga võidetud viis mängu ning sellega hoitakse neljandat kohta. Sama saldo on ka Henri Drelli koduklubil Pesarol. Teise Eesti koondislase Kaspar Treieri leivaisa Sassari on võitnud kaheksast mängust pooled.