Leedulased ei suutnud Tartus häbistavat kaotust vältida ka lätlaste vastu

Viimane kolmandik oli juba sisuliselt vormistamise küsimus ning Mogo noppis 7:2 võidu. Sellega on kindel, et trio kaks paremat meeskonda on Tartu Välk 494 ja Riia Mogo. Nemad lunastasid koha detsembris Lätis Rēzeknes toimuvasse Final Four'i.