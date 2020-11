Ajalooline tulemus: Eesti koondis tegi EMil vinge esituse, kuid jäi ülinapilt poodiumilt välja

«Šansid jõuda medalile olid sel korral erakordsed. Mul on äärmiselt kahju, et meie võimalus jäi realiseerimata, aga samas on neljas EMil äärmiselt väärikas. Võistlus ei ole veel aga lõppenud, homsetes (tänastes – toim) finaalides võitleme kindlalt edasi,» sõnas rühmkava koondise peatreener Natalja Bestšastnaja.