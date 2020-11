Ühest küljest oleme juba harjunud sellega, et Euroliiga mängijad ei esinda koondist, kuid sel korral näib koosseis ikka päris õnnetu. Kas nõustute? küsis Kirilenkolt portaal R-Sport.

«Ei nõustu,» vastas Kirilenko. «See tähendaks koondist esindavate mängijate mitteaustamist, usun neisse kogu südamest. Jah, paljud mehed on puudu, meil on teist aastat järjest kolm klubi Euroliigas. Aga mulle meeldib, et Venemaa koondis näitab ükskõik millises koosseisus äratuntava käekirjaga kiiret ja julget korvpalli, mis paelub inimesi.»