Viimasel minutil penaltist punkte kaotanud Liverpool tõusis ikkagi Premier League'i liidriks

Vaatamata sellele, et Liverpool loovutas täna kaks punkti, siis tõusti ikkagi tabeliliidriteks. 10 vooruga on tabelis koos 21 silma. Homme on Tottenhamil siiski võimalus Liverpoolilt liidrikoht tagasi võtta, kui võõrsil võetakse mõõtu Chelseaga. Brightonile oli see hädavajalik punkt, sest 10 punkti annab neile 16. koha. Väljalangemistsoon on nüüd nendest kuue silma kaugusel.