«Õnnitlen meeskonda, eraldi tänaseid debütante. Oli tore naasta väljakule, mis sellest, et olud on ebatavalised ja mängisime pealtvaatajateta. Tegime hea, tasakaalus partii, 19 tabatud kolmest ütleb kõik,» kiitis Bazarevitš.

Ta lisas, et pall liikus hästi, mängijad toetasid üksteist, leiti vabad viskekohad ja nõnda polnud nii suure hulga kaugvisete tabamine midagi liiga imelist. Pealik lisas, et tavaliselt on kaugvisked Eesti relvaks ning ta oli rahul sellegagi, et see oht suudeti ära hoida.