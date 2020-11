Tyson tõestas, et ta vasaksirged on jätkuvalt valusad, kuid võiduks sellest ei piisanud

Enne võitlust pakkusid kahele kangele palju meelehärmi kaheminutilised poksiraundid. «Ma olen kindel, et korraldajatel on omad põhjused, aga nagu teame, siis naised poksivad kaks minutit,» sõnas Tyson. Jones jr-gi tunnistas, et ei ole selle otsuse üle õnnelik. «Miks meil on kaheminutilised raundid? See on naiste jaoks.»