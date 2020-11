«Jah, ta tabas kõik need kolmesed, kuid tema põhiülesandeks oli kaitses eestlaste liidri ja kõige andekama mängijaga hakkama saamine. [Kerr] Kriisal ei tulnud midagi välja – võimalik, et teda mõjutasid ka teised asjaolud –, esmajoones seetõttu, et suhtusime kaitsetöösse tõsiselt. Ja see algas Baburinist,» tõi Bazarevitš välja olulise nüansi.