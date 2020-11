Flora tampis hõbedat jahtiva Paide sügavale mutta, Kalju jääb tänavu medalist ilma

Päev algas Paide jaoks näiliselt hea uudisega, sest Flora tuli kohtumisele oma tavapäraste paremkaitsjate Michael Lilanderi ja Kristo Hussarita. Nimelt on mõlemad mehed Soccernet.ee teatel potentsiaalsed koroonaviiruse lähikontaktsed, mistõttu viibivad eneseisolatsioonis. Seega alustas sel positsioonil hoopis tavapäraselt keskväljal tegutsev Markus Soomets.

Kui Paide 13. minutil veel ka Deabeas Nii Klu Owusu Sekyere tabamusest juhtohjad haaras, näis tõesti, et matšist kujuneb põnevuslahing. Ent...

Kaotusest hoolimata on Paide kõige suurem favoriid hõbemedalile. Neil on 29 mänguga hetkel koos 61 punkti ning mängu vähem pidanud Levadia jääb neist maha nelja silmaga. 29 mängu pidanud Kalju on 49 silmaga neljas. Premium liiga ülemine nelik peab tänavu 30 kohtumist.