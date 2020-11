Grosjean oma elu päästnud turvavarustusest: ilma selleta ei saaks ma täna teiega rääkida

Pühapäeva öösel saatis Grosjean Bahrini sõjaväehaiglast videotervituse, kus kinnitas, et temaga on kõik hästi ja ta tänab kõiki, kes on temale saatnud tervitusi ja soovinud kiiret paranemist. «Tere kõigile. Tahtsin lihtsalt öelda, et minuga on kõik hästi. Või noh, enamvähem hästi,» ütles Grosjean naeratades ning vihjas viimase lausega oma tugevasti plaasterdatud sõrmedele.