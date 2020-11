50 000-eurosest pakkumisest loobunud Alar Rikberg: tahame Tartuga püüelda Saaremaa klubi poole

Naised on lihtsalt ilusamad!

Nad on palju ilusamad! Aga… Nüüd tekib see olukord, et ma tulin Tartu meeskonda mullu abitreeneriks selle ideega, et ei korduks see, mis oli minu elus vähemalt kümmekond aastat juhtunud, kus ma olin korraga umbes kolmel erineval töökohal. Töö võrkpallis peab olema see, millele saab keskenduda. Teistpidi peab see töö olema sedasi tasustatud, et sellega elab ära ja ei pea muud tööd kõrvalt tegema. Ja nii me jõuamegi selleni, et Tartu naiskonna treenimise üle võtmine eeldaks seda, et Eestis oleks naiste puhul võrkpall professionaalsem. Aga hetkel pole see isegi pool-, vaid veerandprofessionaalne.

Kas TalTechi naiskonna projekt jääb sinu hinnangul üheaastaseks?

See projekt on seotud tegelikult üksikute nimedega. Jaanuaris toimuva EM-valikturniiri osas on kõik veel lahtine. Kui mänge ei toimu, jääb Eesti edetabelikoha tõttu automaatselt EM-ilt välja. Kui mängud aga toimuvad, siis kus?

Naiste võrkpall vajaks natuke põhjalikumat eraldiseisvat arenguplaani. Ma pole sellele nii palju mõelnud. Olen treenerite ja teiste võrkpalliinimestega arutanud alates Avo Keele ajast, kuhu meie meeste võrkpall jõuab. See on mure, mis vasardas peas nii Avol ja Giannil kui ka nüüd Cedricul. Ja mitte ainult enda tööperioodi ajal, vaid ka pärast seda. Selles suhtes on meil vedanud. Meil on olnud piisavalt vastutustundlikud treenerid, kes arutavad ala arengu üle näiteks tihti lõunasöögilauas. Naiste puhul pole ma sarnase arutelu sees olnud ja seetõttu pole ma ka õige inimene asjast pikemalt rääkima.

See TalTechi projekt on lihtsalt hädaabivariant. Arvestades, kelle vastu nad mängivad ja milline on üleüldine treeningute kvaliteet, siis see pole sarnane nagu Saaremaa meeste seas. Seepärast pole TalTech Eesti naiste võrkpallis ka päästerõngas. Naiste võrkpalli kohta käib veelgi rohkem kui meeste puhul see lause, et kui me tahame rahvuskoondisega kuhugi jõuda, peavad meie mängijad mängima igapäevaselt välisliigades.

Lõpetuseks, kas koondislaste baasklubina moodustatud tänavune TalTechi klubi on mõjutanud kuidagi ka Tartut?