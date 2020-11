Eesti aja järgi pühapäeva varahommikul Los Angeleses toimunud matšis sai küll 15 aastase vahe järel taas poksiringi astunud Tyson rusikad taeva poole tõsta, kuid kohtunikud otsustasid, et duell lõppes viigiga. Just seepärast on viimastel päevadel hoogustunud jutud, et plaanis on korraldada kordusmatš.