Tänak: oleme Monzaks nii hästi ette valmistunud, kui neis oludes vähegi võimalik

Sel nädalal sõidetakse Itaalias WRC-hooaja viimane etapp. Punktitabelis neljandat kohta hoidev Ott Tänak arvas, et Monza ralli kontseptsioon on väga eriline ning ta on koos kaardilugeja Martin Järveojaga olusid arvestades võistluseks hästi ette valmistunud.